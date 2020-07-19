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Mehmetçiğin dikkati üs bölgesine yönelik saldırıyı önledi

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların dikkati sayesinde, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiğini bildirdi.
Mehmetçiğin dikkati üs bölgesine yönelik saldırıyı önledi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yapılan operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilen, diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanan iki roketatarın tespit edildiği belirtildi.

Komandoların dikkati sayesinde, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiği kaydedildi.

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından roketatarların görsellerine de yer verildi.

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