  • BIST 97.888
  • Altın 328,337
  • Dolar 6,2292
  • Euro 7,0487
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Mehmetçiğin merhameti yürek ısıttı

Üzerlerine gaz bombaları atan, mermi sıkan AB üyesi Yunanistan'ın tavrına karşı 2 haftadır sınır kapısında bekleyen sığınmacılar Türk tarafında şefkat görüyor.
Mehmetçiğin merhameti yürek ısıttı

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 14. gününde sürüyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.

Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanıyor.

Yunanistan'a geçişlerde özellikle nehir hattından devam ediyor. Akşam saatlerini bekleyen sığınmacılar, sınır köylerinde belirledikleri alanlarda geçişlerini sürdürüyor.

Yunanistan'ın geri itme olaylarına karşı özel harekat polislerinin 24 saat esaslı ise hem kara hem nehirden devriyeleri sürüyor.

                    
Pazarkule'deki bekleyiş
Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor.

Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.

Sınırına siper kazıp mevzi oluşturan Yunan sınır güçleri Meriç Nehri kıyısına da tel çit çekmeye başladı. Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

Türk merhameti
Burada kalanların Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi organizasyonu ile sığınmacıların ihtiyaçları karşılanıyor.

Sığınmacılara üç öğün yemek veriliyor.

Yemek sırasında sıkılan çocuklarla Mehmetçik ilgileniyor.

Yine sırada sıkılan 2-3 yaşlarında bir sığınmacı çocuğu fark eden Mehmetçiğin çocuğa sevgi göstermesi, onunla ilgilenmesi yürekleri ısıttı.

Düzeni sağlamakla görevli Mehmetçik, sıkılan çocuğu fark edip onunla sohbet edip, oyunlar oynadı.

Mehmetçik, yemek sırası gelen annesine daha sonra çocuğu teslim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 83 milyon vatandaş için 83 milyon fidan10 Mart 2020 Salı 10:33
  • Şili'de 14 milyon dolarlık soygun10 Mart 2020 Salı 07:42
  • İsveçli papaz İslam'ı seçti10 Mart 2020 Salı 07:24
  • JÖH timlerinin karlı tepelerde 'vatan nöbeti'09 Mart 2020 Pazartesi 14:31
  • Kadir Şeker, cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı09 Mart 2020 Pazartesi 12:41
  • Diyarbakır annelerinden Dalmış 6 yıllık özlemin ardından evladına kavuştu09 Mart 2020 Pazartesi 12:38
  • Bursa'da 'Koronavirüslüyüm' diyen kişi gözaltına alındı08 Mart 2020 Pazar 09:45
  • Koronavirüse yakalanmamak için inek dışkısıyla yıkandılar07 Mart 2020 Cumartesi 15:12
  • Uzayda marul yetiştirdiler07 Mart 2020 Cumartesi 02:53
  • Kırşehir'in nüfusu kaç, milletvekili sayısı neden düşürüldü?06 Mart 2020 Cuma 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti