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Mehmetçik, Ağrı Dağı'ndaki öğrenciler için seferber oldu

Iğdır'da görev yapan Mehmetçik, dağ köyündeki köy çocuklarına kışlık kıyafetler hediye edip saçlarını kesti.
Mehmetçik, Ağrı Dağı'ndaki öğrenciler için seferber oldu

İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce, kente bağlı Kavaktepe köyünde yaşayan çocuklar için sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

Proje kapsamında, Ağrı Dağı'nın eteğinde, 1900 rakıma sahip köyde bulunan Kavaktepe İlköğretim Okuluna gelen Mehmetçik, öğrencilere defter, boyama kitabı, mont, pijama takımı ve içlik hediye etti.

Aynı zamanda, kız ve erkek çocuklarından isteyenlerin saç kesimleri kadın ve erkek kuaförlerce yapıldı.

Mehmetçik, öğrencilere zırhlı araçları ve teçhizatları tanıtıp arama köpekleriyle de gösteri yaptı.

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