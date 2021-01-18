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Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde yardımlarına devam ediyor

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik tarafından 44 kişiye gıda yardımında bulunuldu, sağlık muayenesi yapıldı.
Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde yardımlarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine yönelik yardımlar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 11'inci Komando Tugay Komutanlığınca Henbel köyündeki 44 kişiye sağlık muayenesi yapıldı, gıda yardımında bulunuldu.

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