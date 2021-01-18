Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde yardımlarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine yönelik yardımlar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda 11'inci Komando Tugay Komutanlığınca Henbel köyündeki 44 kişiye sağlık muayenesi yapıldı, gıda yardımında bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine yönelik yardımlar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda 11'inci Komando Tugay Komutanlığınca Henbel köyündeki 44 kişiye sağlık muayenesi yapıldı, gıda yardımında bulunuldu.
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