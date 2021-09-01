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Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu

İnsani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 10'dan fazla meskun mahal ve köyde insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetinde bulundu.
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu

 Milli Savunma Bakanlığındn yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya ve bu konuda tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

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Suriye halkının da yanında olmaya devam eden Mehmetçik, son olarak Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 10'dan fazla meskun mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri gerçekleştirdi.
Söz konusu faaliyetler kapsamında, ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımı ile sağlık taraması yapıldı, bir engelliye tekerlekli sandalye verildi.

Mehmetçik tarafından çizgi film izlettirilen çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı.
Ayrıca, bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tankerle içme suyu sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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