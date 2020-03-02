Mehmetçik için camilerde 'zafer' duası okundu

Yurt genelinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunarak dua edildi.

Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Şentop: Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber

Okunan Fetih suresinin ardından sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası etti.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ım vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin, şanlı ordumuzun başlattığı harekatı hayırlı eyle ve şanlı ordumuzu nusretinle ve kudretinle muvaffak eyle.

Ya Rab, güç ver bize, şanlı bayrağımız hiç bir zaman inmesin Allah'ım. Din ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan İdlip şehitlerimize kadar tüm şehitlere rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı bir ömür nasip eyle, kendilerine şifa ver Allah'ım."

İstanbul

Eyüp Sultan Cami'nde sabah namazından önce Fetih suresi okunurken, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua eden imama cemaat de eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

İzmir

İzmir'de Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.

Alsancak Hocazade Camisi'nde sabah namazı için bir araya gelen İzmirliler, namaz öncesi Fetih suresi okuyarak harekata katılan askerlere dua etti.

Bursa

Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Bursa'daki tarihi selatin camilerinden Ulucami'de sabah namazından önce Fetih suresi okundu.

Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.

Edirne

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Selimiye Camisi'nde, Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Hakkari

Hakkari'de Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Hacı Sait Camisi'nde sabah namazından önce Fetih Suresi okundu.

Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.

Konya

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Konya'da camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Konya kent merkezindeki Kapı Cami'nde de cemaat hep birlikte el açarak Bahar Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Adana

Adana'da, Sabancı Merkez Camisi'ne sabah namazı için gelenler, sabah namazı öncesi, operasyonlarda şehit olanlar için dualar etti.

Ardından Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden müminler, Fetih suresine "amin" diyerek Mehmetçiğe destek oldu.

Osmaniye

Osmaniye'de sabah namazı için tarihi Envar-ül Hamid Camisi'ne gelen cemaat, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Cami imamının okuduğu Fetih suresine eşlik eden müminler, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için dua etti.

Mersin

Mersin'de Muğdat Camisi'ne sabah namazı için gelenler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Harekatın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.

Hatay

Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde dualar okundu.

Sabah namazını müteakip Fetih suresi okunarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik ve tüm şehitler için dualar edildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde sabah namazından önce Fetih suresi okundu.

Muş

Muş'ta harekatın zaferle sonuçlanması için Çağlayan Camisi'nde sabah namazına müteakip Fetih suresi okundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen cemaat, şehit olan Mehmetçikler için kenetlendi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden vatandaşlar, imamın okuduğu Fetih suresini dinleyip, Mehmetçiğe duayla destek oldu.

Malatya

Malatya'da sabah namazı için Söğütlü Camisi'ne gelen cemaat, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Cami imamının okuduğu Fetih suresine eşlik eden vatandaşlar, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için dua etti.

Adıyaman

Adıyaman'da Merkez Ulu Cami'nde sabah namazı sonrası Mehmetçik için dua edildi.

Namaz öncesinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vatandaşlar okunan Fetih suresini dinledi.

Sabah namazının kılınmasının ardından da Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı bir şekilde sonuçlanması için dua edildi.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı kararıyla, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiklere manevi destek ve harekatın başarıyla sonuçlanması amacıyla ülke genelindeki tüm camilerde Fetih suresi okundu ve dua edildi.

Camilerde Türklerin yanı sıra yabancı Müslümanlar da Mehmetçik için dua etti.

Mehmetçiklere manevi destek için sabah namazına müteakip Fetih suresi ve dualar okunmaya devam edecek.