  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

Mehmetçik için yeni tip 'kamuflaj' hazırlandı

Yeni tip eğitim kıyafetinde yüksek mukavemetli iplerle nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşlar kullanıldı. Su itici özelliğe sahip kamuflajda model ve desen seçiminde Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun özellikler göz önünde tutuldu.
Mehmetçik için yeni tip 'kamuflaj' hazırlandı

Mehmetçik için, yüksek mukavemetli iplikten nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı, su itici özelliğe sahip yeni "kamuflaj" hazırlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesini ziyaretinde, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın giydikleri yeni tip üniforma gözlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında personel için yeni eğitim kıyafetleri hazırlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de yapılan yeni tip ve desen eğitim elbisesi, rüzgar ceketi ve yeni tip botlar, ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar tarafından Arifiye ziyaretinde kullanıldı.

Tüm personel pazartesiden itibaren yeni kıyafetleri giymeye başlayacak
Tüm personelin pazartesi gününden itibaren yeni kıyafetleri giymeye başlayacağı öğrenildi.

Eğitim elbiselerinin ve botların tasarımında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve yükümlü personel ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin çok daha ergonomik kıyafetler kullanması amaçlandı.

Bu amaca göre malzeme ve dizaynı yapılan yeni tip eğitim elbiselerinin model ve desen seçiminde Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun kamuflaj özellikleri göz önünde tutuldu. Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı yeni tip eğitim elbiseleri yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi.

Su itici özelliğe sahip elbiseler, haki renkte su geçirmez, hava alabilen tam ortopedik, soğuğa karşı yalıtımlı botlarla tamamlandı. Darbe emici özelliğe sahip yeni botlar, hem günlük mesaide hem de operasyonlarda hareketleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı24 Ocak 2021 Pazar 09:49
  • Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada 24 Ocak 2021 Pazar 09:47
  • Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu 24 Ocak 2021 Pazar 09:43
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor24 Ocak 2021 Pazar 09:42
  • Japonya ve ABD'den Güney ve Doğu Çin Denizi'nde tehditlere karşı 'kararlılık' mesajı24 Ocak 2021 Pazar 09:30
  • Libya'da ateşkes anlaşmasının uygulanması ve paralı askerlerin çıkarılması çağrıları sürüyor24 Ocak 2021 Pazar 09:29
  • Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti24 Ocak 2021 Pazar 09:28
  • İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar 7 aydır devam ediyor24 Ocak 2021 Pazar 09:27
  • Şili, Antarktika ve Kolombiya'da depremler24 Ocak 2021 Pazar 09:26
  • İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı Biden ile görüştü24 Ocak 2021 Pazar 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti