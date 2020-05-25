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Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda teröristlere nefes aldırmıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'nda görev yapan Mehmetçik, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede terörle kararlı mücadelesine devam ediyor.
Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda teröristlere nefes aldırmıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'nda görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve huzur ortamının sağlanması için fedakarca görev yapan askerler, terörden tamamen temizlenen İkiyaka Dağları'na kurulan Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde dosta güven, düşmana korku salıyor.

Etrafı uçurumlarla çevrili ve mayıs ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu 3 bin 200 rakımlı zirvede teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, helikopterlerle taşınan malzemelerle kurulan üs bölgeleri sayesinde daha önce PKK'lıların geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutuyor.

Gelişen teknolojik imkanlarla donatılan üs bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tek tek yok eden askerler, "bölgenin saklı cenneti" olarak nitelendirilen Sat Gölleri'nin bulunduğu bölgeyi terörden arındırarak huzur ortamını tesis etti.

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Ramazan Bayramı'nı da elleri tetikte vatan nöbeti tutarak karşılayan askerler, aileleriyle cep telefonlarından görüntülü görüşerek bayramlaştı.

"Milletimizin gözü arkada kalmasın"
Yüksekova 2. Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ercan Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 39 dereceye kadar ölçüldüğü bölgede silah arkadaşlarıyla vatan nöbeti tuttuklarını söyledi.

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Karla kaplı dağlarda terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Cesur, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı sonu olmasına rağmen buradaki bazı noktalarda kar kalınlığı 7 metreyi buluyor. Bugünlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düşüyor. Şiddetli fırtına oluyor. Yollarımız yoğun kar nedeniyle haziran ayının sonlarına doğru açılabiliyor. Bu nedenle ikmalleri helikopterle yapıyoruz. Zor şartlara rağmen silah arkadaşlarımla vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapıyoruz.

Milletimiz huzurlu bir bayram geçirsin diye burada 7 gün 24 esasına göre görevimizi yapıyoruz. Milletimizin gözü arkada kalmasın, içi rahat olsun. Milletimizin bayramını kutlarız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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