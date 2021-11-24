Mehmetçik'ten 2 bin 300 rakımdaki köyde görev yapan öğretmenlere sürpriz ziyaret

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 bin 300 rakımdaki köyde görevli öğretmenlere sürpriz ziyarette bulunarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Merkeze bağlı Karakale köyüne giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, buradaki ilkokulda sınıflarında ders işleyen öğretmenlere sürpriz yaptı.

Öğretmenlere çiçek takdim eden askerler, öğrencilere de boyama kitabı ve Türk bayrağı hediye etti. Jandarma ekipleri, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulun 2. sınıf öğrencilerinden Eylül Kesikkol, jandarma ekiplerine hediyeler için teşekkür ederek, İstiklal Marşı'nın 5 kıtasını okudu.

Karakale İlkokulu Müdürü Edanur Arslan, jandarmanın köye gelip Öğretmenler Günü'nü kutlamasından mutlu olduklarını dile getirerek, "Böyle bir sürpriz beklemiyorduk, ders esnasında kapımız çaldı, karşımızda Mehmetçik'i gördük, çocuklar da çok sevindi. Çocuklara da hediyeler verdiler, kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Öğretmenlerden Mukaddes Satar da ilk Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade ederek, "Mehmetçik'in bu sürprizinden gurur duyduk. Onların bizlere saygı duyması, hediyeler getirmesi, Öğretmenler Günü'nü kutlaması bizler için onur ve gurur verici. Hepsine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.