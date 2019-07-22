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Mekanın cennet olsun Milli Görüş’ün çınarı

Süleyman Arif Emre, 96 yaşında rahmet-i Rahman’a kavuştu.
Mekanın cennet olsun Milli Görüş’ün çınarı

Milli Görüş Hareketi’nin mihenk taşlarından, Milli Selamet Partisi kurucu genel başkanı, Saadet Partisi kurucu üyesi, eski Devlet Bakanı ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın yol arkadaşlarından  Süleyman Arif Emre, 96 yaşında rahmet-i Rahman’a kavuştu.

ERBAKAN HOCA'MIZIN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIYDI
Siyasi hayatına 1956 yılında Hürriyet Partisi’nde başlayan Süleyman Arif Emre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın yakın çalışma arkadaşıydı. 1971 yılında Milli Nizam Partisi hareketine kurucu üye olarak katılan Emre, partinin Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulundu.

Milli Nizam Partisi kapatılınca 1972-1973 yıllarında Milli Selamet Partisi’nin kurucu genel başkanlığını yaptı. 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı görevlerinde bulundu.

24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Arif Emre, Meclis’in en yaşlı üyesi olması sıfatıyla TBMM’nin açılışını yaparak yeni başkan seçilinceye kadar bir süre TBMM başkanlığı yaptı. Bu dönemde cumhurbaşkanlığı makamına da vekâlet etmişti.

Bizde iman konuşur
Sabrımız artık yeter, merde meydan konuşur,

Hışmile kından çıkar, kılınç kalkan konuşur.

 “Ya şehit, ya gaziyiz biz bu dava uğruna”

Hak yolundan dönmeyiz, bizde iman konuşur.

*

Ecdad ayaklanıyor ruhların mahşerinde,

 Ordular şaha kalkar, Fatih Sultan konuşur.

Kahramanlar neslidir hükmeder tarihlere

Sinesinde her erin sanki hakan konuşur.

*

Ey fakir milletlerin kan içen zalimleri!

Bizde şeref, bizde şan, bizde vicdan konuşur

Kahhar adıyla Hakk’ın kahreyleriz haini;

Derûnunda alçağın çünkü şeytan konuşur.

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