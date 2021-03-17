Kalecik Belediyesi tarafından başlatılan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘’Mekansal Kümeler Perspektifinde Kalecik İlçesi Kalkınma Vizyonu’’ projesi hayata geçiyor.

Kalecik’in sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini artırmak, ilçede gerçekleştirilen yerel üretimin güçlenmesini sağlamak, ilçe kaynaklarının etkin kullanımını artırmak için geliştirilen proje kapsamında, gerekli eğitim çalışmaları ve çalıştayları tamamlandı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, kırsal ve kentsel gelişimin nitelikli olarak sağlanmasının ardından ilçeye çok yönlü katkılar sunması öngörülüyor.

Kalecik Belediyesi tarafından bugüne kadar ilçede hayata geçirilmiş en önemli projelerden birisi olan ’’Mekansal Kümeler Perspektifinde Kalecik İlçesi Kalkınma Vizyonu’’ projesinin, ilçedeki hedef odaklı hizmet sunum gücünün artırılması ve katma değeri yüksek girişimlerinde ortaya çıkmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca proje ile birlikte, ürün ve kaynak temelinde uzmanlaşmak, ilçe kaynaklarını korumak ve doğaya uyumlu gelişim sağlamak ve kalecik için daha istikrarlı ve sürekli gelişimin önünü açmakta hedefleniyor.