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Meksika AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını kullanmaya devam edecek

Meksika, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısını kullanmaya devam edeceğini bildirdi.
Meksika AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını kullanmaya devam edecek

Meksika basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, düzenlediği basın toplantısında, aşının kanda pıhtılaşma yapma riski taşıdığına yönelik değerlendirmelere ihtiyatlı yaklaştıklarını ancak aşılama programını sürdüreceklerini belirtti.

Aşının pıhtıya yol açtığını gösteren bir kanıt olmadığını dile getiren Lopez-Gatell, ulusal toplu aşılama stratejilerini kaldıkları yerden uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Meksika hükümeti, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon, Rus Sputnik V aşısından 24 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) 51,5 milyon doz temini için anlaşma yapmıştı.

Meksika 194 bin 944 kişi ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 167 bin 729 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

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