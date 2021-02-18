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Meksika'da 1 milyonu aşkın kişi Kovid-19 aşısı oldu

Meksika'da 1 milyonu aşkın kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığı bildirildi.
Meksika'da 1 milyonu aşkın kişi Kovid-19 aşısı oldu

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell yaptığı basın toplantısında, ülkede 1 milyon 58 bin 139 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Aşı uygulamalarında sağlık çalışanlarına ve yaşlılara öncelik verilen ülkenin güneydoğusundaki Campenche eyaletinde öğretmenlerin de aşılama kapsamına alındığı belirtildi.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51,5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

Meksika 177 bin 66 kişi ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 13 bin 563 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Sahte Pfizer aşısı satan 6 kişiye gözaltı kararı
Öte yandan, Meksika'da sahte Kovid-19 aşısı kaçakçılığı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey sınırındaki Nuevo Leon eyaletinde bir klinikte sahte Pfizer aşısının doz başına 2 bin dolara eş değer bir rakama satıldığı bildirildi.

Meksika polisi sahte aşı satışı yapan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, ülkede Kovid-19 aşıları ile ilgili ilk suç örneği olarak kayıtlara geçti.

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