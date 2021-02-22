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Meksika’da uçak düştü: 6 ölü

Meksika’nın Veracruz eyaletinde hava kuvvetlerine ait bir uçak havalimanı yakınına düştü. Kaza nedeniyle uçaktaki 6 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Meksika’da uçak düştü: 6 ölü

Meksika’nın Veracruz eyaletinde, hava kuvvetlerine ait uçak bir havalimanı yakınlarında düştü. Learjet 45 tipi uçağın yerel saat ile 09.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.  Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Meksika Savunma Bakanlığı, kazada uçaktaki 6 askeri personelin hayatını kaybettiği belirtildi. Uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı belirtilirken, kaza sonrası bir çok askeri personelin olay yerine sevkedildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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