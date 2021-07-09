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Melek muhtar, aşı için ikna çalışmaları yürütüyor

Melek muhtar, aşı için ikna çalışmaları yürütüyor. Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına, aşı olmayan vatandaşları ikna ederek aşı olmalarını sağlıyor.
Melek muhtar, aşı için ikna çalışmaları yürütüyor

Kentte 216 kişiden oluşan 63 mobil sağlık ekibi, kırsal bölgelerdeki köylerde, yaylalarda aşı olmayan vatandaşlara aşı yaparken, kent merkezinin birçok noktasında kurulan aşı stantlarında da aşılama çalışmaları sürüyor. Aşı standı kurulan mahallelerde camilerden yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor.
Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına, aşı olmayan vatandaşlarla yüz yüze görüşüp ikna ederek aşılarını olmasını sağlıyor. Kına, park ve bahçeleri dolaşıp, şehir içi minibüsleri durdurarak mahalleliye bilgilendirip, aşı olup olmadıklarını soruyor. Muhtar Kına, aşı olmadığını öğrendiği kişilere, "Aşı standı kuruldu. Aşı olmayan varsa gelip olabilir. Bu hastalıktan kurtulmak için tek kurtuluşumuz aşı" diyerek aşı olmalarını istiyor. Bu kişilere aile bireylerinin de aşılama durumunu soran Kına, aşı olmayan varsa onu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek, ya da kendi aracıyla alarak aşı olmasını sağlıyor.

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Pandeminin ilk gününden beri sağlık ekipleri ile birlikte koordineli çalıştıklarını anlatan Melek Kına, "Vatandaşları bire bir ikna etmeye çalışıyorum. Köyleri, evleri tek tek gezip aşı olmayanları aşıya yönlendirip İlçe Sağlık Müdürlüğü’müzün araçlarıyla aşı stantlarına getiriyoruz. Aşı olunmalı ve bizim tek kurtuluşumuz aşı. Aşı olmalıyız başka bir çözümümüz yok. Günümüz komple aşı iknalarıyla geçiyor. Aşı iknası için kamelyada, parkta oturan ailelerle birebir ben görüşüyorum. Sağlık ekiplerimiz burada ve aşı ayağımıza kadar gelmiş, herkesin olması gerekiyor. Umarım bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz ve eski günlerimize döneriz. Bizim mahallede aşılama oranı biraz daha yüksek" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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