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Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi

ANKARA Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.
Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanlığı döneminde FETÖ/PDY’ye imar rantı sağladığı iddiasıyla, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında Melih Gökçek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeye çağrıldı. Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Gökçek, çıkışta yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda şikayet olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden farklı kişilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gökçek, "Türkiye’de özellikle FETÖ’cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17/25 Aralık öncesine götürebilir miyiz götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim" dedi.

'YAVAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Gökçek, "Mesela ben FETÖ'cülerden birine rant verdiysem, o rantı hemen düzeltmesi lazım ama böyle bir şey yok. 117 dosya var, bunlar içinde FETÖ'cü olarak adlandırılan adam sayısı 3. Hani 117 FETÖ’cü vardı, hani ben bunlara rant temin etmiştim? Bu soruşturmaların sonucu çıksın, adalet yerini bulsun, ondan sonra hesap verme ona dönecek. İşin özetini söylüyorum, 'Acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17/25 Aralık öncesine Sayın Tayyip Erdoğan'a işi sarkıtabilir miyiz' olayın altına yatan asıl amaç bu. Aslında bu bir FETÖ organizasyonudur" ifadelerini kullandı.

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