Melikgazi’de icradan satılık kargir ev

Kayseri ilçesi Melikgazi’nin Anbar Mahallesinde 509 metre kare avlulu kargir ev icra yoluyla satılıyor. Melikgazi’de icradan satılık avlulu kargir evin muhammen bedeli 234 bin 503 TL.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kayseri ilçesi Melikgazi’nin Anbar Mahallesinde 509 metre kare avlulu kargir ev icra yoluyla satılıyor.

Melikgazi’de icradan satılık avlulu kargir evin muhammen bedeli 234 bin 503 TL.

İlanda, taşınmaz tapuda her ne kadar avlulu kargir ev olarak kayıtlı ise de taşınmaz üzerindeki yapının yıkılmış olduğu sadece taşınmaz üzerinde molozlarının bulunduğu belirtildi.

Birinci Satış Günü: 30.09.2021 14:00

İkinci Satış Günü: 01.11.2021 14:00

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