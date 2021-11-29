Melikşah termal taş hamamı AYBÜ tarafından yeniden ayağa kaldırılacak

Ankara Savaşı sonrası Timur tarafından kızı adına yaptırılan, yüz yıllarca açık hava banyosu şeklinde hizmet veren Melikşah termal taş hamamı AYBÜ tarafından ayağa kaldırılacak.

Çubuk Ovası'nda gerçekleşen Ankara Savaşı sonrasında, Timur tarafından kızı Melikşah adına bölgede yaptırılan taş hamam yeniden ayağa kaldırılacak.

KEŞİF GEZİSİ YAPILDI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve beraberindeki heyet, Ankara Savaşı’nın olduğu bölgeyi de kapsayan Melikşah Mahallesi'ndeki tarihi alanlara ön keşif gezisi gerçekleştirdi. Geziye Melikşah Mahallesi Muhtarı Ahmet Saydam da eşlik etti. Tarihi termal taş hamam kalıntılarının yer aldığı bölgede AYBÜ tarafından yapılacak arkeolojik kazı çalışmaları ile termal suyun kaynağının bulunması ve eski işlevinin yeniden kazandırılması planlanıyor.

AÇIK HAVA BANYOSU ŞEKLİNDE İMAR EDİLDİ

Çubuk'un güney batısındaki Melikşah köyü sınırları içinde yer alan hamam; 1402 Ankara savaşı sonrasında, Timur tarafından kızı Melikşah adına yaptırıldığı tahmin ediliyor. Kuzey Anadolu fay hattının güney kollarından Çerkeş – Orta –Çubuk kolunun güney ucunda kaynağı bulunan hamam şifalı olduğu gerekçesi ile Timur tarafından bir açık hava banyosu şeklinde imar edildiği düşünülüyor. Yüzyıllar boyu kullanılmış olan tarihi taş hamam, şu an kullanılmıyor. Suyu deri hastalıklarına iyi geldiği bilinen hamamın, 1979 yılında yapılan sondaj çalışmaları sonunda suyunu kaybederek kuruduğu biliniyor.

Osman AKDOĞAN/İLKSAYFA