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Meltem-3 Projesi'nde ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Karakol uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Meltem-3 Projesi'nde ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından Meltem-3 Projesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'mızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

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