Meltem-3 Projesi'nde ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Karakol uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından Meltem-3 Projesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'mızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." ifadelerini kullandı.