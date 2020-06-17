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Meltem Şişli hakim karşısına çıktı

İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.
Meltem Şişli hakim karşısına çıktı

"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.  İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya İSMEK'in eski yöneticisi olan 18 şikayetçi kadın, tutuksuz sanık Meltem Şişli ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, koranavirüs önlemleri kapsamında basın mensuplarını ve izleyicileri duruşma salonuna almadı. Şişli suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep etti. 

"BAŞÖRTÜLERİMİZE VURGU YAPARAK SÖZLER SÖYLEDİ"

Sanık savunmasının ardından şikayetçiler beyanda bulundu. Müşteki Ayşe Akbulut, "Ali Koca'ya dönerek 'Şanslısınız evde kadın, iş yerinde kadın' tarzında sözler söyledi. 'Diksiyonunuz çok kötü, siz yönetici değilsiniz' dedi. Ayrıca iddianamede yazılı olduğu şekilde başörtülerimize vurgu yaparak sözler söyledi. Rencide etti, bekarları sordu. Aranızda çok bekarlar varmış, itfaiyeci arkadaşlarla tanıştıralım, bir parti düzenleyelim şeklinde söyledi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Diğer müştekiler de Şişli'nin kendilerini rencide ettiği, kendilerine koktuğunun söylediğini öne sürerek şikayetçi olduklarını ifade etti. 

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davaya katılma talebini kabul etti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanık dinlenmesi için mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca mahkeme tutuksuz sanık Şişli'nin gelecek duruşmalara gelmesine gerek olmadığına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İddianamede, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

HAK ETTİĞİ CEZAYI ALANA KADAR DAVALARIN TAKİPÇİSİYİZ

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) Avukat Canan Sarı, "KADEM olarak kamuoyu vicdanında yara açan her davayı takip etmeyi bir sorumluluk biliyoruz. Takip ettiğimiz bütün davalarda da suçlu hak ettiği cezayı alana kadar davaların takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

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