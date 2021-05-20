  • BIST 1.444
  • Altın 502,691
  • Dolar 8,3554
  • Euro 10,1950
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 30 °C
»

Memleket Partisinin kuruluşuyla birlikte Türkiye'deki siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre, geçen yıl 27 partinin kurulduğu ülkede, en fazla üye sayısına sahip parti ise 1 Nisan 2021 itibarıyla 10 milyon 984 bin 312 ile AK Parti oldu
Memleket Partisinin kuruluşuyla birlikte Türkiye'deki siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre, Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisinin kurulması ile Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 107'yi buldu.

AA muhabirinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerinden derlediği bilgiler uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan siyasi parti sayısı 106 iken, son kurulan Memleket Partisi ile sayı 107'ye ulaştı.

Resmi verilere göre, ülkedeki siyasi partilerden en eskisi 1983'te kurulan Demokrat Parti (DP), en genci ise Memleket Partisi oldu.

DP'yi 1983'te kurulan MHP, 1984'te kurulan Millet Partisi, 1985'te kurulan DSP ve 1992'de kurulan Vatan Partisi ve CHP izliyor.

Listede, iktidar partisi AK Parti, anamuhalefet partisi CHP, MHP ve İYİ Parti gibi grubu bulunan partilerin yanı sıra İlk Parti, Ötüken Birliği Partisi, Adalet Birlik Partisi, Yenilik Partisi, Güzel Parti, Cesur Düşünce Partisi, Umut Partisi gibi kamuoyunda pek bilinmeyen partiler de bulunuyor.

2020'de 27 parti kuruldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de adeta siyasi parti patlaması yaşandı. 2020'de, aralarında Genel Başkanlığını Mustafa Sarıgül'ün yaptığı Türkiye Değişim Partisi ile Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisinin de bulunduğu 27 parti kuruldu. Türkiye'de 2019'da 3, 2018 yılında ise sadece 2 parti kurulmuştu.

En fazla üye AK Parti'de
Türkiye'de en fazla üyeye sahip parti ise 1 Nisan 2021 itibarıyla 10 milyon 984 bin 312 ile AK Parti oldu.

Yine 1 Nisan güncellemesine göre, AK Parti'yi, 1 milyon 257 bin 110 üye ile CHP takip ederken, MHP'nin 479 bin 197, İYİ Parti'nin 368 bin 344, HDP'nin 40 bin 528 üyesi bulunuyor.

DP'nin 410 bin 898, Saadet Partisinin 211 bin 823, Büyük Birlik Partisinin 34 bin 263 üyesi bulunurken, yeni kurulan Gelecek Partisinin 27 bin 211, DEVA Partisinin 30 bin 88, Yeniden Refah Partisinin ise üye sayısı 120 bin 736 olarak duyuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Filistin'de gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor18 Mayıs 2021 Salı 10:51
  • Memleket Partisi kuruldu; Muharrem İnce Genel Başkan seçildi17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:08
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BM önce bu anlamsız çağrılara son versin17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:02
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:25
  • Bahçeli, Beşiktaş'ı tebrik etti16 Mayıs 2021 Pazar 11:42
  • Bakan Dönmez: Kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:35
  • Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir11 Mayıs 2021 Salı 16:41
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya dur demelidir10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:31
  • CHP'li belediyelerin tam kapanmadaki çalışmaları 6 ayrı toplantıda değerlendirildi09 Mayıs 2021 Pazar 11:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin katkısı olmadan AB'nin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikar09 Mayıs 2021 Pazar 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti