  • BIST 102.837
  • Altın 258,652
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Memur 1 Ağustos'u bekliyor

Kamu görevlileri, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme için hükümetle masaya oturacak.
Memur 1 Ağustos'u bekliyor

Kamu görevlileri, toplu sözleşme hakkının gereği olarak 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme için hükümetle masaya oturacak.

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme süreci öncesi pazarlık masasında yer alan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, hazırladıkları mali ve sosyal taleplerini önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.!

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taleplerini teşkilatlarıyla istişare ve değerlendirme toplantıları yaparak belirledi.

KONFEDERASYONLARIN ORTAK TALEBİ REFAH PAYI

Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunan Memur-Sen, kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 gösterge konusunun da toplu sözleşme masasında bir an önce çözülmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talebini kamuoyuyla paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Doların ilk tepkisi25 Temmuz 2019 Perşembe 14:06
  • Bugün faizde indirim günü25 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
  • Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:00
  • Kariyerine 'solucan gübresi' ile yön verdi24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  • Memurlar, talep ettikleri zammı açıkladı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
  • ÖTV’nin kalkması devlete yarayacak24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
  • Tüketici güven endeksi azaldı23 Temmuz 2019 Salı 10:43
  • Kamu-Sen zam teklifini açıkladı23 Temmuz 2019 Salı 10:41
  • Dolarda ilk rakamlar23 Temmuz 2019 Salı 10:25
  • Merkez Bankası faizde sürpriz yapabilir23 Temmuz 2019 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti