  • BIST 1.356
  • Altın 500,17
  • Dolar 8,6600
  • Euro 10,2750
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Memur maaşları yüzde 8,45 arttı

Memur maaşları yüzde 8,45 artarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da aynı oranda yükseldi.
Memur maaşları yüzde 8,45 arttı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:27
  • Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:26
  • Doların gözü enflasyonda05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:26
  • Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:16
  • Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman yapılacak?04 Temmuz 2021 Pazar 19:37
  • Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü04 Temmuz 2021 Pazar 13:34
  • Otomotiv endüstrisi haziranda 2,35 milyar dolarlık ihracat yaptı04 Temmuz 2021 Pazar 13:21
  • Tarım bünyesindeki tüm sektörlerle ihracatta atağa kalktı04 Temmuz 2021 Pazar 11:25
  • Türkiye komşularına 6 ayda 9,1 milyar dolarlık ihracat yaptı04 Temmuz 2021 Pazar 11:13
  • İran dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri oldu04 Temmuz 2021 Pazar 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti