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Memur-Sen: Açlık sınırı 2 bin 390 lira

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, 'açlık-yoksulluk' araştırmasına göre, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 390 TL, yoksulluk sınırının ise 6 bin 532 TL olarak tespit edildiğini söyledi.
Memur-Sen: Açlık sınırı 2 bin 390 lira

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Memur-Sen Konfederasyonunun yaptığı araştırmaya göre, Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 390 lira 86 kuruş, yoksulluk sınırının ise 6 bin 532 lira 26 kuruş olarak açıklandığını aktardı.

Çoban, Mayıs ayında özellikle gıdada en büyük artışların yüzde 24,68 artışla yer fıstığı fiyatında, yüzde 24,34 artış ile limon, yüzde 22,26 artışla kivi, yüzde 18,91 artışla havuçta; en çok göze çarpan düşüşlerin ise yüzde 54,56 azalışla sivri biber, yüzde 45,42 azalışla kuru soğan, yüzde 33,30 azalışla salatalık, yüzde 28,74 azalışla domates, yüzde 27,97 azalışla taze fasülyede yaşandığını belirtti.

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