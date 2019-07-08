'Memur Sen Ankara'da değişiklik

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Memur Sen Ankara İl Başkanlığı Seçiminde Eğitim Bir Sen 5 No’lu Şube Başkanı Erhan Yıldız seçildi. 11 Yıllık Başkan Mustafa Kır ise seçimlerde aday olmadı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu MEMUR SEN’de geçen hafta yapılan Ankara İl Başkanlığı Seçimi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. 11 yıllık eski Başkan Mustafa Kır’ın aday olmadığı seçimde 2 aday yarıştı. Seçimi kazanan Ankara Eğitim Bir Sen 5 No’lu Şube Başkanı Erhan Yıldız oldu. Resmi yazısı gelen çiçeği burnunda başkanın bu hafta içi mazbatasını alması bekleniyor.

FAYDALI OLACAĞIMA İNANMADIM

Aday olmaması ile ilgili çok konuşulan Memur Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır neden aday olmadığı ile ilgili olarak gazetemize konuştu. Kır, “Uzun yıllardır bu görevi sürdürüyorum. Artık bu makamda faydalı işler yapabileceğime inanmıyorum. O yüzden aday olmadım. Yeni seçilen arkadaşıma başarılar dilerim” dedi. Kır, bir de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı seçiminde aday olmayarak 11 yılı Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanlığı 11 yılı da Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı olmak üzere toplam 16 yıldır sürdürdüğüm sendikacılık hayatımı sonlandırdım” dedi.

EĞİTİM BİR SEN’DEN GELİYOR

Eğitim Bir Sen 5 nolu şube başkanı olan Erhan Yıldız geçtiğimiz hafta yapılan 2 adayın yarıştığı seçimde galip gelerek il başkanlığı görevine seçildi. Edindiğimiz bilgilere göre resmi yazısı gelen Yıldız’ın bu hafta içerisinde mazbatasını olarak göre başlaması bekleniyor.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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