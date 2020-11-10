Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul: “Kamu görevlileri için ivedilikle bir teşvik paketi uygulanması gerekiyor”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, artan kur ve enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğünü, gelirlerin sabit giderlerin ise sürekli yükseldiğini söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonu, artan döviz kuru, enflasyon, ekonomideki gelişmeler ve bu gelişmelerin kamu görevlilerinde yarattığı beklenti ve taleplerle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul imzasını taşıyan açıklamada artan kur ve enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğü, kamu görevlileri için ivedilikle bir teşvik paketi uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı.

KUR VE ENFLASYON ARTIYOR, ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul , son dönemlerde artan kur ve enflasyon nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlilerinin beklentilerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada “2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin meclise sunulduğu, Ekim enflasyon oranının ve yıllık enflasyon verisinin açıklandığı, kamu görevlileri açısından 2020 yılı ikinci altı aylık dönemi içinde enflasyon farkı durumunun oluştuğu bir mali ve finansal gündemle karşı karşıyayız” ifadelerine yer verilirken bu gündemin en çok emek tarafını etkilediği belirtildi.

EMEKÇİLERİN BÜTÇESİNE ZARAR VERDİ

“Emek öznesinin yaşadığı her sıkıntı sosyal hayata, siyasal kulvara, ekonominin ve piyasanın kurumlarına da olumsuz etkiler ve yansımalar üreteceği gerçeğini de ıskalamıyoruz. Türkiye’nin bölge ve yer küre açısından sahip olduğu özel konum nedeniyle karşı karşıya bırakılmak istendiği operasyonel çabaları, ekonomik ve finansal tezgâhları da görüyor, biliyor ve yakından takip ediyoruz” denilen açıklamada pandeminin de etkisiyle kur, enflasyon ve faiz tarafındaki değişimlerin ve olumsuz seyrinin emekçilerin bütçesine zarar verme noktasında olduğunun altı çizildi.

ARTAN ENFLASYON REEL KAYIP ÜRETİYOR

“Kamu görevlilerinin gelir rakamları sabit, gider rakamları ise sürekli yükseliyor ve bu durum kamu görevlilerinin alım gücünü, dayanma eşiğini sürekli aşağıya çekiyor” ifadelerinin yer aldığı açıklamada ayrıca “Şunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekir ki; artan enflasyon, reel kayıp üretiyor. Artan kur reel kayıp üretiyor. Artan faiz, reel kayıp üretiyor. Artan emtia fiyatları, reel kayıp üretiyor” denildi.

RAKAMLARLA DESTEKLEDİ

Açıklamada dolar ve altındaki artış rakamlarına da yer verilerek “Konuya bir de rakamlar, veriler ve eğriler çerçevesinde bakarsak daha net bir fotoğraf oluşacaktır. Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın uyarıları kulak ardı edilerek kaleme alınan ve kayda giren 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesinin Resmi Gazetede yayınlandığı 2019 yılı Ağustos ayında, 5,82 TL düzeyinde iken, 2020 Kasım ayında yani bugün 8,53 düzeyine yükselen Dolar, bu süre zarfında yüzde 46,56 artmıştır. Aynı dönemde gram altın, 250 TL’den 527 TL’ye yükselerek yüzde 110 artış göstermiştir. Faizlerde ve enflasyonda aynı dönem için gerçekleşen artış oranlarını ayrıca ilave etmeyi gereksiz görüyoruz. Zira onlarda da tahminlerin ve hedeflerin çok üzerinde bir artış yaşandı, yaşanıyor” denildi.

TEŞVİK PAKETİ TALEBİ

“Bütün bu rakamsal veriler, sosyolojik gerçekler ve toplumsal görünümler bize bir şeyi hatırlatıyor; ekonomik dengelenme, ekonomik büyüme, sosyal maliyeti düşürme ve kriz dönemlerinde dayanışmayla kenetlenme ancak ve mutlaka milletin paylaşmasıyla, devletin ise emek tarafının payını artırmasıyla sağlanabilir” denilen açıklamada Memur-Sen kamu görevlileri için ivedilikle bir teşvik paketi açılması talebinde bulundu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA