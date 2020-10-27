Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamaları, Memur-Sen tarafından protesto edildi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, "Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır." dedi.

Konfederasyon üyeleri, Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanarak, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan ve İslam karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti.

"Mabedler kutsaldır, kutsala dokunma", "İnançları hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" ve "Küstahlığı protesto ediyoruz" yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, "Hz. Muhammed'i çok seviyoruz" diyerek tepkilerini gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Genel Başkan Yalçın, Avrupa'da bazı ülkelerde cinnet yaşandığını belirterek, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi ve çoğulculuk gibi söylemleri üreten aşırı sağ siyasetin, Avrupa'yı esir aldığını söyledi.

Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıktığına ve cinnetin boyutlarını gösterdiğine dikkati çeken Yalçın, şunları söyledi:

"Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz. Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır."

"Biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz"

İnsanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu vurgulayan Yalçın, "Özgürlük insanın, dünya, insanlığın ikametgahıdır. Renkleri, fikirleri ve inançları, hakaret etme, küçük görme, şiddeti çağırma aracı yapan, kendi kirli oyunları için saklama tezgahları oluşturan, siyasi kimliklere, ideolojik örgütlere ve emperyalist devletlere birlikte cevap vermeli, onlara yenilgiyi birlikte tattırmalıyız. İnancımız farklı olabilir, fikirlerimiz karşıt görünebilir. Ama çok temel bir ortaklığımız var. Biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz." dedi.

Hiç kimsenin, insanların dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip olmadığını ve aolmayacağını ifade eden Yalçın, "İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa ürünlerine boykot

İslam dinine göre bütün peygamberlerin kutsal ve sataşmadan muaf olduğuna işaret eden Yalçın, Macron'un kullandığı ifadelerle terör çığlıkları attığını, İslamafobi virüsünün Fransa'yı esir aldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yönelik gösterdiği tepkiyi kıymetli bulduklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı tüm devletlerin bu anlamda pozisyon almasını ve karşı durmasını istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu konuda ortak tavır belirlemesini istiyoruz. Emek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuya duyarsız kalmamasını ve kesinlikle sesini yükseltmesini son derece önemsiyor ve tavsiye ediyoruz. Milletimize ve insanımıza tavsiyemiz şudur. Kapitalist ülkeler yani sermayeye tapmış olan ülkeler, sermaye üzerinden verilecek cevabı son derece önemserler. Milletimize, Fransa ülkesinin ürettiği ürünleri, ülkemizde tüketmeme konusunda ortaklaşa bir bilinç oluşturmayı ve herkesi bu konuda iletişim araçlarından boykotu yaymayı ve uygulamayı buradan tavsiye ediyor ve bekliyoruz."

İstanbul

Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

Aksaray Metro İstasyonu önünde toplanan grup, ellerinde çeşitli dövizler taşıyarak ve sloganlar atarak Macron'u protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz, Avrupa'nın birçok ülkesinde bir cinnet hali yaşandığını söyledi.

Avrupa'da, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkılmasının cinnetin boyutlarını gösterdiğini belirten Yavuz, "Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi’ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz." dedi.

Yavuz, "insanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu" belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Emanuel Macron'un, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi 'bu ülke aklını mı yitirdi' şeklinde eleştirilmiştir. Son birkaç aydır ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron’u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Macron, insandan, adaletten, İslam’dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki özgürlük Batı’da slogandır."

"Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır." diyen Yavuz, "Biz insanız, en kesin şekilde söylüyorum ki inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Emmanuel Macron ve diğerlerinin aslında neyi gizlediğini ve kimi kolladığının iyi bilinmesi gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Dünyanın imkanlarını, insanların inançlarını çalanlar yani Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkumdur. Emperyalist stratejilerden tevarüs ettirdikleri taktiklerle sinir uçlarına dönük tehdit üretiyorlar bugün. Bu tezgâh temelde, İslam’ı ya da insanı önemsemeyen, hayatı, dünyayı ve iktisadı kendi tekelinde gören emperyalist tapınağın, kapitalist şövalyelerinin unvanlarını, imkanlarını ve düzenlerini kaybetmeme feryadından başka bir şey değildir."

İzmir

Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

İzmir'de Memur-Sen'e bağlı sendikalar ile sivil toplum örgütü temsilcileri, sendika binasında protesto için bir araya geldi.

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, grup adına yaptığı açıklamada, insanların inançlarını hedef almanın özgürlük değil küstahlık olduğunu belirterek, "Bu manada Memur-Sen, dün olduğu gibi bugün de inancımıza, değerlerimize ve kutsallarımıza karşı yapılan her türlü söylem ve eylemin karşısında olacaktır." dedi.

Kaya, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin, Avrupa aklını esir aldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Geert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması, cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz."

Macron'un kirli siyasete malzeme aradığına işaret eden Ali Kaya, "Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir." dedi.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kilis, Adana, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'de Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.