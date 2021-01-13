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Memur-Sen seyyanen zam talebini iletti

Genel Başkan Yalçın "Gıda enflasyonu yüzde 19'u gördü. Asgari ücret ise yüzde 21,56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz" dedi.
Memur-Sen seyyanen zam talebini iletti

Memur-Sen yönetimi, kamu görevlilerine seyyanen zam verilmesi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından kabul edildi.

Kabulde, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğüne dikkati çekerek seyyanen zam beklentilerini Bakan Elvan'a ileten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklanan yüzde 14,6'lık enflasyon söz konusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19'u gördü. Vergilere bakıyoruz yüzde 9,11 arttı. Asgari ücret ise yüzde 21,56 oranında artırıldı.

 

Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz."

SÖZLEŞMELİLERİN KADRO TALEBİ DE AKTARILDI

Kabulde, kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi.

Yalçın, kamuda sözleşmeli statüsünün son bulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

 

"Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmeli memurluk son bulmalı, kamuda istihdam modeli 'kadrolu' olmalıdır."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EK ÖDEMELERİNDE SORUN VAR"

Bakan Elvan'a sağlık çalışanlarının taleplerini de ileten Yalçın, "Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hala yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli" ifadelerini kullandı.

"YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO"

Yalçın, Belediyeler Kanun'a tabi yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personele kadrolarının bir an önce verilmesini istedi.

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