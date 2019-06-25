Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

En düşük memur maaşı 3 bin 740 lira, en düşük memur emeklisi maaşı ise 2 bin 536 lira oldu.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, 2019 yılı 2. yarısı zamlı maaşını bekliyor.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Geçtiğimiz ocak ayında memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam+enflasyon farkı ile yüzde 10,7 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1,5-2 arası fark oluşabilir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 740 LİRA

Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 536 liraya yükselecek.

SSK EMEKLİLERİNDE EN DÜŞÜK MAAŞ 1.992 LİRA

2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1.888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5,5 zam olması halinde 1.992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1.596 liradan 1.684 liraya çıkacak.