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Memur ve emeklinin beklediği anlaşma gerçekleşti, bugün açıklanacak

Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmanın detayları Bakan Bilgin tarafından açıklanacak.
Memur ve emeklinin beklediği anlaşma gerçekleşti, bugün açıklanacak

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren 6'ıncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşılan başlıklar arasında 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, aile yardımı, 4C'lilere ek ödeme bulunuyor. 

BUGÜN 14.30'DA AÇIKLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün saat 14.30'da kameraların karşısına geçerek anlaşmanın detaylarını açıklaması bekleniyor. 

ZAM YÜZDE 19'LARA YAKLAŞTI

Toplu sözleşme görüşmelerinin gece geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi. Edinilen bilgiye göre, ek ödeme ve diğer ödemelerle birlikte alınan zam yüzde 19'lara yaklaştı. Görüşmeler, seyyanen değil oransal zamlar üzerinden sürdü. Yüzde 95 oranında anlaşmanın sağlandığı da gelen bilgiler arasında. Görüşmede bulunan yetkililer, "Yine de son dakikaya kadar beklemek gerekir" dedi. 

3600 EK GÖSTERGE KARARI

Masada görüşülen konuların başında 3600 ek gösterge var. Gelecek yıl bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Sözleşmelilerle ilgili çalışmaların da gelecek yıl içinde tamamlanması için mutabakata varıldı. 

4C'LİLERE YAPILACAK EK ÖDEME

Öte yandan, aile yardımlarında da iyileştirme oldu. 4C'lilere yapılacak ek ödemenin 260 TL seviyesinde olacağı belirtildi. 

MEMUR SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN TEKLİFİ

Memurlarla ilgili toplu sözleşme görüşmeleri yasa gereği dün gece saat 00.00'da bitti. 2 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen ortak teklif getirdi. Taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep edildi. 

Hükümet ise 2022 için altı aylık dönemler halinde 5+6 ve 2023 için yüzde 6+6 ve efnlasyon farklarını teklif etti. 12 Ağustos'ta açıklanan hükümet teklifinin ardından da sendikalarla Çalışma Bakanlığı arasında müzakere süreci sürdü.

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