Memur ve emeklinin zamları belli oluyor

Milyonlarca memur ve emekliler maaş zamları için yarın açıklanacak enflasyon rakamına çevirdi.

Bütün vatandaşların merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları, yarın açıklanacak. Memurların maaş zam farklarını, emeklilerin maaş artış oranını belirleyecek rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu.