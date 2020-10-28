Memur ve işçiler faizsiz ev ve araç alma sistemini sevdi

YTS Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Kolo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kolo, faizsiz ev ve araç alma sisteminin rağbet gördüğünü belirterek, "Özellikle memur ve işçi kesimine baktığımızda sistemimize daha çok ilgi gösterdiğini görüyoruz." dedi.

Yapı Tasarruf Sandıkları (YTS) Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Kolo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, AA muhabirine 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle şirketinin çalışmaları ve kuruluşunu yaptıkları Yapı Tasarruf Sandıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tasarrufa son derece önem veren bir ülke olduğunu ifade eden Kolo, "Ülkedeki tasarruf sisteminin geçmişine bakıldığında; Yapı Tasarruf Sandığı sistemi için köklerini Osmanlı zamanında kurulan Para Vakıfları ve Yardımlaşma Sandıklarına dayanmaktadır. Günümüzde Amerika kıtasında 'House Financing' , Avrupa kıtasında 'Bausparkasse' isimleri altında sunulan konut edindirme sistemleri olarak uygulanmaktadır. Geçmişi bu denli köklü bir tasarruf yapışan sahip bir ülkenin, mevcuttaki tasarruf bilinci de oldukça yüksek." diye konuştu.

Geçmişten gelen tasarruf kültürünün günümüzde de devam ettiğini anlatan Kolo, insanların sahip olduklarını tasarrufa dönüştürdüğünü söyledi.

İnsanlığın temel ihtiyacı olan barınma yani ev konusunda daha hassas olduklarını aktaran Kolo, bu nedenle barınma ihtiyacının her zaman ilk sırada yer aldığını ve insanların tasarruflarını genelde ev almak için kullandıklarını söyledi.

Konutun ardından insanların ulaşım sorununu çözmek için otomobil alanında tasarruf yaptığını hatırlatan Kolo, "İlk tercih ev ikinci tercih ise otomobil oluyor. Tasarrufu yaparken de otomobili bir basamak olarak kullanıp önce otomobile ulaşıp sonra onu eve dönüştürebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"2022 yılı planımız 160 şube ile yüzde 400 büyüme"

Kolo, holding firmalarından Finansevim'in 2017 tarihinde kurulduğunu belirterek, bugüne kadar binlerce insana çözüm ürettiklerini kaydetti.

Daha çok insana ulaşmak için de 2021 sonunda 100 şubeye ulaşarak ülke ekonomisine hizmetlerine devam edeceklerini anlatan Kolo, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde hizmet veren en büyük faizsiz finansman sistemi olma yolunda ilerliyoruz. 2020 sonu hedefimiz artan şube ve personel sayımızla birlikte yüzde 200’lük bir büyümeydi. Bu hedefimizi de yıl sonu gerçekleştirmiş olacağız. 2022 yılı planlarımız ise 160 şube ile yüzde 400 büyüme. Aylık ciro artış oranlarımıza baktığımızda, sektörün en büyük 4 firmasından biri olarak 2022 yılı hedefimiz sektörün en büyüğü olmak."

"İnsanlarımızın tasarruf konusunda bilinçlendiğini görüyoruz"

Kolo, kendilerine ulaşan insanların tasarruf tercihlerine bakıldığında; insanların öncelikle küçük birikimlerle başlayıp, sonrasında daha büyük hedeflere odaklandıklarının görüldüğünü söyledi.

Kolo şu bilgileri verdi:

"Örneğin; birikim için başvuran tasarruf sahibi öncelikle otomobilden başlayıp, hedeflerini daha kısa ve yakın zamana çekmek istiyor. Hedefine ulaştığında ise tasarrufunu daha da büyüterek ev sahibi olma yolunda birikim olarak kullandığı otomobil tasarrufunu bir basamak olarak görüyor. Böylece tasarruf sahibi de hem kendi bütçesini kontrol ederek ilerlemiş hem de büyük hedeflerinde kendine basamak oluşturmuş oluyor.

Özellikle son yıllarda insanlarımızın tasarruf konusunda daha da bilinçlendiğini görüyoruz. Hükümetimizin yapmış olduğu atılımlar ve atılan adımlar sayesinde ekonomik şartlarda biraz daha rahatlayan vatandaşlarımız bu rahatlığı tasarruf olarak değerlendiriyor. Özellikle memur ve işçi kesimine baktığımızda sistemimize daha çok ilgi gösterdiğini görüyoruz. Buna bakarak da bu kesimin ekonomik anlamda daha da rahatlayarak tasarruf yapma fırsatı bulduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında ev hanımlarımızın da datalarımızda oldukça yoğun olduğunu görüyoruz."

YTS İstanbul'un finans merkezi olma vizyonuna destek verecek

Kolo, insanların bu sisteme olan yoğun ilgisini görünce ve son zamanlarda artan firmalara da bakılınca, sistemin rağbet gördüğünü ifade ederek, hem insanlarımı hem de firmaları daha profesyonel bir platforma taşımak için, Türkiye’de Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği'ni, İstanbul Finans Merkezi Ataşehir’de resmen kurduklarını kaydetti.

Dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan Yapı Kooperatifi'nin, Yapı Tasarruf Sandıkları ve bankalarının uygulamalarını Türkiye'de etkin şekilde takip etmek ve dış ülkelerdeki iş birliklerini geliştirmek için, İstanbul’un finans merkezi olma yolundaki vizyonuna destek sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Kolo şöyle konuştu:

"Yapı Tasarruf Derneği’nin Kurucu Genel Başkanı olarak diyebilirim ki 'Bildiğiniz tüm yöntemleri unutun. Artık Türkiye’de daha önce yapılan uygulamaları bu sisteme taşıyacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle yasal zeminde ‘Evim’ uygulamalarının tamamını da buraya yönlendireceğiz.

Yapı Tasarruf Sandığı konut edinmek isteyenlerin belirli bir süre boyunca yaptıkları tasarruf karşılığında, piyasa koşullarından bağımsız olarak, düşük faizli yada ülkemizde faizsiz seçeneklerle düşük katılım oranlı kredi kullanmasını öngören 'kapalı havuz' bir konut finansman sistemidir.

Yapı tasarruf sandıkları temel işleyişleri bakımından bankalar ile benzerlik arz etseler de bankalardan bağımsız, sadece konut sektörüne yönelik faaliyette bulunan mali kuruluşlardır. Piyasa ile karşılaştırdığımızda kapalı havuz sistemine sahip oldukları için konut edineceklerin tasarrufları ve bu tasarruflar karşılığında kullandıkları krediler için uygulanan faiz oranları piyasadaki faiz oranlarından bağımsız ve daha düşük düzeyde olacaktır."

"YTS'yi dış ülkelerdeki iş birliklerini geliştirmek için ilk adımı atmak adına kurduk"

Serdar Kolo, tasarruf sandıklarının devletin öncülüğünde veya konut satın alacak bireylerin firmalar aracılığıyla örgütlenmesi yoluyla kurulabildiğini ifade ederek, günümüzde bu sistemi kullanan ülkelerden de örnek verilebileceğini söyledi.

Kolo şöyle devam etti:

"Başta Almanya olmak üzere birçok ülkede uygulanmaktadır. YTS sisteminin Almanya’da uygulanan haline baktığımızda dört aşamalı bir yapıya sahiptir: Tasarruf sözleşmesi yapılması, tasarruf dönemi, yapılan tasarrufların geri alınması ve kredi kullanımı, kredi geri ödemeleri gibi...

Biz bu derneği dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan yapı kooperatifi, yapı tasarruf sandıkları ve bankalarının uygulamalarını ülkemizde etkin şekilde takip etmek dış ülkelerdeki iş birliklerini geliştirmek için ilk adımı atmak adına kurduk."