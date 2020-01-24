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'Memur yapacağım' dedi: 400 bin lira dolandırdı

Batman'da, özel hastanenin kafeteryasında çalışan Mehmet Erdoğu 25 yıllık arkadaşı S.E.'nin kendisini 20 bin TL karşılığında devlet memuru yapacağını söyleyerek dolandırdığını öne sürdü.
'Memur yapacağım' dedi: 400 bin lira dolandırdı

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan S.E., Batman'da özel hastanenin kantininde çalışan 25 yıllık arkadaşı Mehmet Erdoğu'ya kendisini devlet memuru yapacağını söyleyip, 20 bin TL istedi. S.E.'nin yaptığı teklifi kabul eden Erdoğu, 15 bin TL'yi bankadan, 5 bin TL'yi de elden verdi. Erdoğu'nun ardından eşi Çiçek Erdoğu, kardeşi ve 21 kişi daha devlet memuru olmak için S.E.'ye para verdi. Bir süre sonra S.E.'den haber alamayan bu kişiler, dolandırıldıklarını anladı. 

'BANA İNANARAK ONA PARA VERENLER, PARALARINI BENDEN İSTİYOR'

Mehmet Erdoğu, S.E.'nin hem komşusu hem de 25 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, kendisi ona bu teklifte bulunduğu söyledi. S.E.'nin teklifini kabul etmesinin ardından çevresine de duyurduğunu anlatan Erdoğu, oluyı şöyle anlattı: 

"15 bin TL bankadan kendisine para gönderdim. Dekont bende duruyor. 5 bin TL'yi de nakit olarak verdim. Sonra çevremdeki dostlarımı da kendisine yönlendirdim. Bir süre sonra S.E.'den haber alamaz olduk. Bana inanarak ona para verenler, paralarını benden istiyor. Ben ve eşimle birlikte 21 kişi mağdur olduk. S.E., hem komşumuz hem de 25 yılık arkadaşım. Bizi memur yapacağı vaadiyle kandırdı. Bizden aldığı 400 bin TL'ye yakın parayla 20 Ekim 2019'dan beri kayıp. Ona ulaşamıyoruz. Amcasının evine gittik, amcasını aramıştı, 10 gün içinde gelip o insanların parasını vereceğim demişti. Ama 3- 4 aydır gelip bu paraları teslim etmedi. Şu an ben de mağdurum, çocuklarım okullarından oldu. Bu dönem karne alamadılar. Bu insanlar rahatsız ediyordu beni. Onlar da haklı olarak, onlar da bana güvenerek geldi. Ben aracı oldum bu insanlara, bu yüzden onlar da beni tanıyordular. Kaçan arkadaşı pek tanımıyordular. Paralarını benden istiyorlar. S.E.'nin bulunmasını istiyorum. 2 kez mahkemeye başvurduk ama bir sonuç alamadık. Mağduriyetimize bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. 

Mehmet Eroğlu'nun eşi Çiçek Erdoğu ise ailecek mağdur olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir çare istiyoruz. Çocuklarımız için. Dolandırıldık. Bu 20 kişi de eşimden paralarını istiyor. S.E. isimli şahıs kaçıp gitti. Bizi perişan durumda bırakıp kaçıp gitti. Çocuklarım perişan, biz perişan. Ev, bark yok, şu an iş güç yok. Bunun bulunmasını istiyorum. Devletimizden bir çare istiyoruz yani. Çocuklarım perişan durumdalar. Adres değiştirdiğimiz için çocuklarımız okulda karne alamadılar. 4 aydır her gün her gün ıstırap çekiyorum. S. E.'nin bulunmasını istiyorum. Bu kişi paraları götürdü, bizden istiyorlar. Eşim de bir TL üzerinde yok. İş güç yok, şu an kaçıyoruz."

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