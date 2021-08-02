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Memur zammı görüşmeleri bugün başlıyor

Memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor.
Memur zammı görüşmeleri bugün başlıyor

4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı bugün yapılacak.

MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN, ORTAK TALEPLER BELİRLEDİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

PAZARLIK SÜRECİ AĞUSTOSUN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA SONA ERECEK

Memur ve memur emeklileri için bugün yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ YENİ TEKLİF İSTEMİŞTİ

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreçte sona yaklaşıldı.

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi.

İşçi konfederasyonlarının hükümetin teklifini düşük bulup yeni teklif beklentisi üzerine, taraflar arasında geçen hafta tekrar temas kuruldu. Bu doğrultuda, ilerleyen günlerde görüşmelerin yoğunlaşması ve sözleşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

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