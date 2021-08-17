  • BIST 1.456,240
  • Altın 484,61
  • Dolar 8,4150
  • Euro 9,9000
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Memur zammı pazarlığında son hafta

Memur ve memur emeklileri olmak üzere toplam 6.5 milyona yakın kişiyi ilgilendiren zam pazarlığında son haftaya girildi.
Memur zammı pazarlığında son hafta

6'ncı dönem toplu sözleşme görüşmelerinde geçen hafta hükümet, memurlara zam teklifini sunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu teklifi, '2022 yılı için ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı, 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı' olarak açıklamıştı.

Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Kahveci de dün yaptığı açıklamada, hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu, revize edilmesi gerektiğini kaydetti.

Daha önce duyurulan takvime göre toplu sözleşme görüşmelerinin tarafların 23 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlamaları öngörülüyor.

22 AĞUSTOS'A KADAR NETLEŞMESİ GEREKİYOR

Toplu sözleşme takvimine göre, 10 Ağustos'a kadar komisyonlar çalışmalarını yürütürken, 11 Ağustos'ta taraflar pazarlık masasına oturdu ve 12 Ağustos'ta hükümetin teklifi açıklandı.

Bundan sonraki süreçte ise, 22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor. Uzlaşı olmaması durumunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor ve 31 Ağustos'a kadar çalışmalarını tamamlayıp, kararını açıklıyor.

Kurulun aldığı karar kesinlik taşıyor. Böylelikle toplu sözleşme metni, uzlaşma olsun veya olmasın eylül ayına kadar netleştirilmiş oluyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uşak’ta tekstil farikasında yangın16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:01
  • Azeri alev savaşçıları uğurlandı16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:00
  • Şişli'de evde fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:59
  • Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:58
  • Bolu'da 3 TIR ve 2 hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:20
  • Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:19
  • Otomobiliyle takla attı; kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bırakmadı16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:20
  • Manisa, aşılamada 'mavi' kategoriye geçti16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:30
  • Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak etkili olacak14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:12
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti