  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Memura ödüllendirme sistemi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yetkileri genişletilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, yeni dönemde milyonlarca memuru yakından ilgilendiren çalışmalara imza atacak.
Memura ödüllendirme sistemi

Oluşturulan, “İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı” ile okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim çağındaki aday insan kaynağının yanı sıra özel sektör, kamu ve yurtdışında ikamet eden insan kaynağı envanterini çıkarmak üzere mikro ve makro düzeyde analizler yapılacak. İhtiyaç duyulan insan kaynağını planlamaktan ofis sorumlu olacak. Kamuda seçme, yerleştirme, atama ve terfilerin de liyakat temelli ölçümlere göre gerçekleştirilmesinin takibi için İnsan Kaynakları Ofisi, yeni bir sistem kuracak.

Liyakat denetimi

Ofis, kamuda çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Çalışmaların başladığı, kısa bir süre içinde ödül sisteminin hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ofis ayrıca bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti amacıyla da yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yaparak “yetenek havuzu” oluşturacak. Havuzda yer alan adaylardan uygun görülenlerin geliştirilmesi için ofis tarafından belirlenecek ihtiyaç ve şartlara göre bizzat veya ilgili kurumlarla iş birliği yaparak eğitim ve başarı bursu verilecek. Milli ve yerli projeler için ihtiyaç duyulan yetenek ve liyakatteki kişiler bu havuz kaynağından temin edilmesi de ofis tarafından sağlanacak.

Ofis bünyesinde kurulan “Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı” ile Türkiye’de eğitim ve öğretimin her aşamasındaki aday insan kaynağına yönelik ölçme ve değerleme sistemlerinin verimliliği hakkında inceleme ve analizler başlatılacak. Özellikle YKS, KPSS ve YDS’nin verimliliği analiz edip raporlaştırılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küba'ya Maduro yaptırımı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:11
  • 'Bor Karbür' paylaşımı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:09
  • Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü26 Ekim 2019 Cumartesi 09:07
  • Bakan Akar'dan çirkin iddialara net yanıt26 Ekim 2019 Cumartesi 09:06
  • Kalın'dan NATO'ya net soru: Karşılığı nerede26 Ekim 2019 Cumartesi 09:04
  • Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:03
  • Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!26 Ekim 2019 Cumartesi 09:01
  • Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi26 Ekim 2019 Cumartesi 09:00
  • İki kadının sır dolu ölümü26 Ekim 2019 Cumartesi 08:58
  • İstiklal Caddesi'nde çanta alarmı: Cadde kapatıldı26 Ekim 2019 Cumartesi 08:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti