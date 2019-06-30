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Memura SDS müjdesi

Mamak Belediyesi, bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personel için BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine imza attı. 
Memura SDS müjdesi

Belediyede çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla varılan anlaşmanın imzaları Mamak Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle atıldı. İmza törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, BEM-BİR-SEN 1 No’lu Şube Başkanı Feridun Güneş, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. İmzalanan sözleşmeye göre belediyede çalışan 507 memur ve sözleşmeli personel için aylık brüt 830 TL’lik artış ile bayram ikramiyeleri öngörüldü. 

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İmkanlarımız ölçüsünde iyileştirmeye gayret ettik

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin memurlar için hayırlı olmasını dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Elimizden geldiğince, imkanlarımız ölçüsünde çalışanlarımızın ekonomik durumunu iyileştirmeye gayret ettik. Bu sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Çalışanlarımızla, Güzel Mamak için gece gündüz demeden, gönül birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi. İmzalanan sözleşme için memurlar adına teşekkür eden BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Uslu, “Birlik ve beraberlik içinde sosyal standartları yükseltmek için sözleşmemizi imzaladık. Memurlarımız da bu moral ve motivasyonla Mamak halkına daha kaliteli hizmet etmek için ellerinde geleni yapacaklardır” dedi. İmza töreninde söz alan AK Parti, MHP ve CHP grup başkan vekilleri de sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek Başkan Köse’ye teşekkür etti.


 

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