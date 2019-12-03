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Memurlar ne kadar fark alacak?

2 ayın ardından enflasyon rakamları yine çift haneye çıktı, en çok merak edilen soru ise şu enflasyon farkı memur ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar yansıyacak?
Memurlar ne kadar fark alacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, Kasım ayı enflasyon rakamları sonrasında milyonlarca kişinin gündeminde yer aldı.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve memur ile memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Yılın ilk yarısının ardından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Memurlar yılın ikinci yarısı için yüzde 5 zam aldı ve enflasyon farkı da böylece yüzde 0.71 olarak gerçekleşti.

2019'un ilk yarısı için memurlar yüzde 4 zam almış ve enflasyon farkı da yüzde 1.01 olarak gerçekleşmişti. Yani memurlar yılın ilk yarısında toplamda 5.01 oranında zam almış olmuştu.

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020'de açıklanacak ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkının tamamı o gün belli olacak. Bu zam memur emeklilerini de etkileyecek.

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