Memurlar, talep ettikleri zammı açıkladı

Memurlar, 2 yılda bir yaz mevsiminin son günlerini, gelecek 2 yılın zam oranlarının belli olmasından dolayı merakla bekliyor.
Sendikalar, hükümetle pazarlık masasına oturmadan önce talep ettikleri zammı da açıklayarak, sendika üyelerini beklentiye sokuyor.
TÜRKİYE KAMU-SEN'İN İSTEDİKLERİ
Dün ilk olarak Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 yılları için talep ettikleri zam oranını açıkladı. Sendikanın istediği zamlar şu şekilde;
2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam
2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam
Her iki yıl için yüzde 3 refah payı
600 lira seyyanen zam
KESK'İN ZAM TALEBİ
KESK'in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) talepleri ise şunlar;
2020 yılı için yüzde 38 zam
2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı
AGİ(Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun
478 lira eş yardımı
Her bir çocuk için 500 lira yardım
Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı
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