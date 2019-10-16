Menbiç'te olağanüstü gelişmeler: ABD çıktı Rusya girdi

Suriye’nin kuzeyindeki en kritik bölgelerden biri olan, TSK’nın operasyona hazırlandığı Menbiç’te dün olağanüstü gelişmeler yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Fırat’ın batısında Menbiç kırsalında hareketliliği devam ederken, dün öğleden sonra Moskova’dan yapılan bir açıklama gelişmeleri farklı bir aşamaya taşıdı. ABD’nin Menbiç’te boşalttığı üssü Rusya’ya bıraktığı ileri sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı da Menbiç’te tüm kontrolün Suriye ordusuna geçtiğini duyurdu. Suriye resmi haber ajansı SANA da Suriye ordusunun Menbiç’e girdiğini belirtti. Ankara’dan bu haberle ilgili doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama gelmedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) destek verdiği Suriye Milli Ordusu’yla Fırat Nehri’nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik başlattığı operasyonda önce Resulayn’ın, ardından da Tel Abyad’ın kısa sürede terörden arındırılmasından sonra gözler bu kez Fırat’ın batısına, Menbiç’e çevrilmişti.

ABD BOŞALTTI, RUSYA GİRDİ

Terör örgütü PKK/YPG’nin ABD’yle birlikte kontrol ettiği Menbiç’e yönelik dün sabah saatlerinde sadece TSK ve SMO unsurları hareketli değildi. Esad’a bağlı güçler, Rusya ve ABD birliklerinde de hareketlilik vardı. Bölgedeki yerel kaynaklar, önce Menbiç’teki ABD’ye ait üssün üç helikopterle boşaltıldığı bilgisini paylaştı. Ardından ABD’nin boşalttığı üssü Rusya’ya bıraktığı iddia edildi. Üssün Rusya’ya devredilmesinin ABD ve Rusya genelkurmay başkanları arasında yapılan telefon görüşmesinde kararlaştırıldığı öne sürüldü.

ABD’nin liderliğindeki uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Myles Caggins, ABD askerlerinin Menbiç’ten tamamen ayrıldığını duyurdu. Caggins, “Suriye’nin kuzeyinden kesin bir şekilde çekilme işlemini uyguluyoruz” ifadesini kullandı. Bazı Rus gazeteciler, ABD’nin boşalttığı üsten yayın yaparak Rusya’nın burayı bölge karakolu haline çevirdiğini duyurdu. Bu haberlerin yayılmasından bir süre sonra da Rusya’nın desteği ile Suriye rejim birliklerinin Menbiç’e girdiği haberleri yayıldı. Yerel kaynaklar, Rus uçaklarının Esad ordusu Menbiç’e girerken koruma amaçlı uçuş yapığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde ise Esad güçlerinin Menbiç ve çevre köylerde “tam kontrolü” sağladığını açıkladı. Ayrıca, taraflar arasındaki çatışmayı önlemek için Moskova’nın Türk tarafı ile koordinasyon halinde olduğu, Rusların Menbiç çevresinde devriye yaptığı da belirtildi.

TANK VE ZIRHLI SEVKIYATI

Özel kuvvetler, komandolar, tank ve diğer zırhlı birliklerin bölgeye sevkıyatına rağmen Türk güvenlik kaynakları, Menbiç’e yönelik operasyonun başladığı yönünde başta sosyal medya olmak üzere değişik yerlerden verilen haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Karkamış Sınır Kapısı’na da dün üç TIR dolusu zırhlı araç getirildi. Ayrıca tahkimatta kullanılacak beton bariyerler Cerablus’tan 40 kilometre ötedeki Menbiç’e doğru yola çıktı. Türk jetleri ve insansız hava araçlarının da Menbiç üzerinde uçarak keşif yaptığı iddia edildi.

Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye destekli muhaliflerin Amerikan birliklerine “çok yaklaşması” üzerine ABD hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının “güç gösterisi amacıyla” bölgede uçuş yaptığı da dün gelen iddialar arasında.

Kaynak: Hürriyet