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Menderes orman yangını davasında güvenlik kamerası incelenecek

İzmir'in Menderes ilçesinde, 430 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangınla ilgili tutuksuz sanık Ekrem Yener’in 'kasten orman yakmak' suçundan yargılanmasına devam edildi.
Menderes orman yangını davasında güvenlik kamerası incelenecek

Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda geçen yıl 2 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edildi. Ertesi gün güçlükle söndürülen yangında 430 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

Yapılan incelemede, yangının kapalı durumdaki bir restoranın yakınında yakılan ateşten çıktığını belirleyen ekiper, Ekrem Yener’i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yener tutuklandı. 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Yener hakkında 'kasten orman yakma' suçundan iddianame hazırlandı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yener hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/4. maddesi gereğince 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK

Yener’in yargılanmasına İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Yener’in avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, geçen celse istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık avukatı, müvekkilinin yangının başladığı saatlerde bir zincir markette alışveriş yaptığı görüntüleri mahkemeye sundu. Mahkeme başkanı, sunulan görüntüler için bilirkişi incelemesi istenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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