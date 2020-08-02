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Menderes'te korkutan orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde, öğle saatlerinde çıkan yangının büyümesiyle bölgeye yakın evlerde oturanlar, dumandan etkilenerek evlerini boşaltmaya başladı.
Menderes'te korkutan orman yangını

Site yöneticisi Murat Bartıoğlu, "Kaymakam bey, sitenin boşaltılmasını söyledi. Herkesin anahtarları evinin kapısının üzerinde kaymakam aradığı zaman siteyi boşaltacağız. Tahliye halindeyiz. Yangının buraya 3-4 kilometre mesafede olduğu söyleniyor. Fakat dumandan çok etkilendik. İnsanlar nefes almakta zorlanıyor. Ondan dolayı siteyi boşaltacağız. Telaş hakim" dedi.

Site sakini Yaşar Şimşek ise, "Vatandaşları uyarıyoruz. Kaymakam beyden haber verdiği zaman evleri boşaltacağız. Gümüldür tarafına gidin dediler. Vatandaşların yol kenarında beklemesini söylediler" diye konuştu.

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