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Merakları salgın korkusunun önüne geçti!

Merakları salgın korkusunun önüne geçti!
Avcılar'da Suriyeli uyruklu kişi yolda yürürken düşüp öldü. Polis ekipleri olay yeri çalışması yaparken, çekilen güvenlik şeridinin arkasında toplananlar koronavirüs tehdidine aldırmayarak, 'Sosyal mesafe' kuralına uymadı. Bazı kişiler de cep telefonları

Yeşilkent Mahallesi'ndeki 76'ncı sokakta saat 15.20 sıralarında yerde yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi. Polis güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Çevrede bulunanlar polisin uyarılarına aldırış etmeden sosyal mesafe kuralına uymayarak şeridin arkasında toplandı. Polis ve sağlık görevlileri özel kıyafetlerini giyerek çalışmalarını sürdürürken, çok sayıda kişinin evlerinin pencerelerinden bu kişinin görüntülerini çekip sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü. İsmi öğrenilemeyen Suriyelinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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