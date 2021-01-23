Meral Akşener : Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişmesini ve normalleşmesini umuyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "S-400 alımı, F-35 projesinden dışlanmamız ve gelen yaptırımlar nedeniyle gerilen ilişkilerin, milli menfaatlerimiz çerçevesinde, akıl ve sağduyu ile tamiri en doğru yol olacaktır. "dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında konuşan Meral Akşener, "Zor günler yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle verdiğimiz kayıplarımız azalsa da, maalesef hala sürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hem tedavi, hem de aşı süreci devam ediyor" dedi.



"İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNİ VE NORMALLEŞMESİNİ UMUYORUM"



Amerika'da Joe Biden ile yeni bir dönemin başladığını ifade eden Akşener, "Dünyanın, yeni bir dönem olarak gördüğü önümüzdeki günlerde, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini, nasıl ve hangi kadrolarla yürüteceği çok önemli. Doğu Akdeniz'de ne yapacağız? Suriye'de nasıl bir pozisyon alacağız? Libya'daki rolümüz ne olacak? Irak merkezi yönetimiyle ve bölgesel yönetimle, nasıl bir ilişki kuracağız? Bütün bunlar, hem bölgesel ilişkilerimiz, hem de Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerimiz bakımından, belirleyici olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden göreve başladı. Kurumsal devlet yapılarında, başkanlık koltuğunda kimin oturduğunun aslında çok da önemi yoktur. Çünkü devletin başı, ortak aklın, ülke çıkarlarının gereklerine göre hareket eder. Eğer siz de kendi dış politikanıza benzer bir anlayışla yaklaşırsanız, her ülkeyle, müşterek çıkarlarda buluşabilirsiniz. Yeni dönemde, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin gelişmesini ve normalleşmesini umuyorum" dedi.





"S-400 MESELESİ, ÇÖZÜLEMEZ BİR MESELE DEĞİLDİR"



S-400 alımı ve F-35 projelerine değinen Meral Akşener, "S-400 alımı, F-35 projesinden dışlanmamız ve gelen yaptırımlar nedeniyle gerilen ilişkilerin, milli menfaatlerimiz çerçevesinde, akıl ve sağduyu ile tamiri en doğru yol olacaktır. Bir noktanın özellikle altını çizmek istiyorum, Biden yönetimi, Türkiye'nin egemenlik hakları ve menfaatleri olduğu gerçeğini unutmamalıdır. Türkiye'yi, S-400 alımına iten nedenler arasında, ABD'nin bir önceki yönetiminin adımlarının da, önemli etkisi olmuştur. Biz, gerekli gördüğümüz takdirde ülke savunmamız için her adımı atabilir, her masaya oturabiliriz. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir parçası olması güvenlik açığı yaşama pahasına, tüm güvenlik mekanizmasını, tek bir yere bağlayacağı anlamına gelmez. S-400 meselesi, çözülemez bir mesele değildir. Yeter ki, Türkiye'yi itip kakan bir tavır sergilenmesin" diye konuştu.





"DOĞU AKDENİZ'DE HAKLIYIZ"



İsrail, Mısır ve Rusya ile sağlıklı diplomatik ilişkilerin Türkiye için ekonomik potansiyel sunacağını dile getiren Akşener, "Haklı olduğumuz kadar da akılcı olmalıyız. Haklılığımızı, akılcı yöntemlerle savunmalı, uluslararası hukukun rehberliğinde devam ettirmeliyiz" dedi. Meral Akşener şöyle devam etti:



"Suriye gibi, Libya gibi, iç savaş yaşanan ülkeler konusunda, taraf olmaktan vazgeçmeli, ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, ona göre pozisyon almalıyız. Müslüman ülkelerin bile, 'Haçlı' dediklerinizle iş birliği yapabildiği bir diplomasi fotoğrafında, Türkiye hep kaybeden taraf olur. Sadece siyasi anlamda değil, ekonomik anlamda da kaybeden olur. Biz, komşularıyla barışık bir Türkiye görmek istiyoruz. Trilyonlarca dolarlık bölgesel pazarda, şahsi inatlaşmalar yüzünden yaşanan kayıpların, ülkemizin geleceğinden, gençlerimizin geleceğinden çalmak olduğuna inanıyoruz. Irak'la, Suriye'yle, Irak'taki bölgesel yönetimle, İsrail'le, Mısır'la, Rusya'yla girilecek, sağlıklı diplomatik ilişkilerin, Türkiye'ye, çok büyük bir ekonomik potansiyel sunacağına inanıyoruz"