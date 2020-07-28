  • BIST 1.180
  • Altın 431,783
  • Dolar 6,9176
  • Euro 8,1015
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
»

Meral Akşener'den 'Ayasofya Camii' açıklaması!

İYİ Parti lideri Meral Akşener’den yeni Ayasofya açıklaması geldi. Akşener, "En kısa sürede Ayasofya'yı ziyarete gideceğim" dedi.
Meral Akşener'den 'Ayasofya Camii' açıklaması!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 günlük karantina süreci sonrası ilk grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs nedeniyle karantinada olduğunu hatırlatarak "En kısa sürede Ayasofya'yı ziyarete gideceğim" dedi.

Konuşmasına Mersin’de 4 askerin şehit olmasıyla başlayan Akşener, “Haftaya acı bir haberle başladık. Mersin’de meydana gelen trafik kazasında, 5 evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah milletimize böyle acılar yaşatmasın. Ruhları şad olsun” dedi. Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonuna katılan askerlere de başarılar diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP'li milletvekili Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili yeni gelişme28 Temmuz 2020 Salı 13:57
  • Türk Kızılay köy çocuklarını 'bayramlık kıyafetle' sevindiriyor28 Temmuz 2020 Salı 13:36
  • Pazar yerleri kapatılan pazarcılardan eylem28 Temmuz 2020 Salı 13:35
  • İHH'dan 184 bin yetime bayramlık28 Temmuz 2020 Salı 13:34
  • Dışişleri'nden ABD'ye: Kimse emir veremez28 Temmuz 2020 Salı 13:06
  • AK Parti'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması28 Temmuz 2020 Salı 13:05
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Osman Kavala' açıklaması28 Temmuz 2020 Salı 13:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bayramı öncesi önemli uyarı: Çok ama çok dikkat etmeli'28 Temmuz 2020 Salı 12:58
  • Maske uyarısı yapan mağaza müdürüne tekme- tokat saldırı kamerada28 Temmuz 2020 Salı 12:50
  • Pandemide kadınların iş yeri sahipliği arttı28 Temmuz 2020 Salı 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti