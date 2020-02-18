Meral Akşener'den istifa yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden iki milletvekilinin istifasını “İstifa kararına saygı duyarım ancak, iftira kötü bir şeydir. İnsanların canını yakar” diye değerlendirdi.

Akşener, İYİ Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin istifalara ilişkin sorusu üzerine "Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler, bunu saygı ile karşılarım. Ama açıklamalarında ve beyanlarında koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve insafsız gerekçeler ortaya atarlarsa, bu insanların canını yakar" dedi.

Akşener, "5 milletvekilinin daha istifa edeceği" yönündeki iddialarkonusunda şunları söyledi:

"Benim böyle bir bilgim yok. O, bilgiyi veren gazete, o bilgiyi veren televizyon kanalları bazı şeyleri biliyorlar demek ki. Bize de söylerlerse, biz de biliriz. Bizde prensip olarak, ister milletvekili olsun, ister sade bir üyemiz olsun, istifa canımı yakar, çok üzülürüm. Ancak bugüne kadar, istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümlem, tek bir kelimem olmadı. Çünkü istifa, tek taraflı bir irade beyanıdır. Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler, bunu saygı ile karşılarım. Ben hep öyle karşıladım. Ama açıklamalarında ve beyanlarında koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve insafsız gerekçeler ortaya atarlarsa, bu insanların canını yakar. İftira kötü bir şeydir.

“1997’Yİ YAŞADIM”

Ben içeride söyledim, 1997’yi yaşamış bir insanım. Doğru Yol Partisi’nde de bir parmak düğmeye basmıştı. Böyle şeyler yaşanmıştı. Sonuç itibariyle Türkiye’nin bugün geldiği duruma bakıldığında, hürriyetlerin gittiği, ifade hürriyetinin ortadan kalktığı, tek adam rejimin ortaya konduğu bir yönetim anlayışla karşılaşan Türkiye’de, acaba o gün düğmeye basan parmakların ne düşündüğünü merak ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bazı televizyon kanalları, gazeteler bu istifalarla ilgili bilgi sahibi. Bilgi sahibi olmanın da bir manası vardır. Dolayısıyla, istifaların gerekçelerinin normal karşılanması bizim için mümkün değildir. Umarım, 97’de düğmeye basan parmaklar, bugün Türkiye’nin durumunu görüp hayıflanıyordur."

ŞAHSİ KAPRİSLERİ

Öte yandan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik istifalara, sosyal medyadan değerlendirdi:

“Tuba Vural Çokal ve İsmail Ok, şahsi kaprisleri sonucu istifa etmiştir. Bunun üzerini örtebilmek için mesnetsiz ve çirkin ifadelere başvurdular. Bu istifalar, partimiz ve seçmenimiz açısından değer taşımamaktadır.

Partimize son dönemde 100.000 kişi üye olmuştur ve giden 2 kişinin bir değeri yoktur.

İlçe kongrelerimizin yoğun katılım ve birden çok adayla yapılması, partimize teveccühün bir başka göstergesidir. İYİ Parti, halkın teveccühüyle AKP'nin tek alternatifi haline gelmiştir. Çokal ve Ok, istifa ederek 2023'de iktidara gelecek partimizin iktidar milletvekili olma şansını da kaçırmıştır.

Liderimiz Sayın Meral Akşener yönetimindeki partimizin hedefe ulaşacağından eminiz.”