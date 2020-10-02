Meral Akşener'in A takımı belli oldu

İYİ Parti'de 2'nci Olağan Kurultay'ın ardından Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

İYİ Parti 2'nci Olağan Kurultay'dan sonra ilk GİK Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

Toplantının ardından Genel Sekreter Uğur Poyraz yeni Başkanlık Divanını açıkladı.

Siyasi İşler Başkanı: Cihan Paçacı

Genel Sekreter: Uğur Poyraz

Mali İşler Başkanı: Ümit Dikbayır

Teşkilat Başkanı: Koray Aydın

Hukuk Ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahattin Bahadır Erdem

Seçim İşleri Başkanı: M. Tolga Akalın

Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kamil Erozan

Türk Dünyası Ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Yavuz Ağıralioğlu

Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim Ensarioğlu

Yerel Yönetimler Başkanı: Metin Ergun

Ekonomi Politikaları Başkanı: Erhan Usta

Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Nuri Okutan

Eğitim Politikaları Başkanı: Şenol Sunat

Toplumsal Politikalar Başkanı: Ünzile Yüksel

Kadın Politikaları Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Gençlik Politikaları Başkanı: Berna Sukas

Doğa Ve Çevre Politikaları Başkanı: Arzu Önşen

STK İlişkileri Başkanı: Burak Akburak