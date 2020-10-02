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Meral Akşener'in A takımı belli oldu

İYİ Parti'de 2'nci Olağan Kurultay'ın ardından Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Meral Akşener'in A takımı belli oldu

İYİ Parti 2'nci Olağan Kurultay'dan sonra ilk GİK Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

Toplantının ardından Genel Sekreter Uğur Poyraz yeni Başkanlık Divanını açıkladı.

Siyasi İşler Başkanı: Cihan Paçacı
Genel Sekreter: Uğur Poyraz
Mali İşler Başkanı: Ümit Dikbayır
Teşkilat Başkanı: Koray Aydın
Hukuk Ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahattin Bahadır Erdem
Seçim İşleri Başkanı: M. Tolga Akalın
Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kamil Erozan
Türk Dünyası Ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Yavuz Ağıralioğlu
Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim Ensarioğlu
Yerel Yönetimler Başkanı: Metin Ergun
Ekonomi Politikaları Başkanı: Erhan Usta
Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Nuri Okutan
Eğitim Politikaları Başkanı: Şenol Sunat
Toplumsal Politikalar Başkanı: Ünzile Yüksel
Kadın Politikaları Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Gençlik Politikaları Başkanı: Berna Sukas
Doğa Ve Çevre Politikaları Başkanı: Arzu Önşen
STK İlişkileri Başkanı: Burak Akburak

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