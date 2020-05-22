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Mercan Dağları yavru yılkı atlarıyla şenlendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nın yüksek kesimlerinde sürü halinde gezen yılkı atları, ilkbaharın gelişiyle yavrularını dünyaya getirmeye başladı.
Mercan Dağları yavru yılkı atlarıyla şenlendi

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Mercan Vadisi ile Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, baharla yeşilin tonlarına bürünen doğa, görsel şölen sunuyor. 

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı ilçede, bakım ve beslenmelerinin zorlaşması nedeniyle sahiplerince doğaya bırakılan yılkı atları da çetin geçen kış şartlarında hayatta kalmayı başardıkları Mercan Dağları'na ilkbaharın gelişiyle renk kattı.

İlçeye bağlı Şahverdi ve Işıkvuran köyleri yakınlarına kadar inen ve buradaki yaylalarda hem otlayıp hem de kar sularının oluşturduğu derelerden su içerek yaşamlarını sürdüren yılkı atlarından hamile olan bazıları da yavruladı.

Dağlardaki boz ayı ve kurtlara karşı savunmasız olan ve bu yüzden yetişkin yılkıların korumasında bulunan yavru taylar, günün belirli zamanlarında annelerinden emdikleri sütle beslenerek gelişim sağlıyor.

Yetiştin yılkı atlarının gruplar halinde yaptıkları hareketler ve koşulara eşlik eden yavru taylar, hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

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