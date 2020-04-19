Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, hayatını kaybetti.

Malatya'nın sevilen isimlerinden akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, hayatını kaybetti. Peki Mercedes Kadir kimdir? Mercedes Kadir neden öldü?

Mercedes Kadir kimdir?

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, gününü kavak ağacından yaptığı sopasının üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan 36 yaşındaki Fatih Kaydı'ya kentin sevilen bir yüzüydü.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen " Mercedes Kadir ", trafik ışıklarında duruyor, yayalara yol veriyor ve kavak ağacından yaptığı sözde otomobilini kullanmadığı zamanlarda ise park ediyordu.

Araba zannettiği sopasıyla neredeyse bütünleşen " Mercedes Kadir 'e", kentte herkes saygı gösteriyor, çay ikramında bulunuyor, arabasına yol veriyordu. Fatih Kaydı, yıllardır sosyal medyanın da gündeminden düşmüyordu.

Mercedes Kadir kimdir? Mercedes Kadir neden öldü?

Mercedes Kadir , daha önce de birkaç kez solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.