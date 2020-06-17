  • BIST 111.247
  • Altın 380,026
  • Dolar 6,8510
  • Euro 7,7038
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 31 °C
»

'Mercedes Kadir'in ailesinin yaşadığı ev yenilendi

Malatya'da gününü "araba" zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve nisanda hayatını kaybeden "Mercedes Kadir" lakaplı Fatih Kaydı'nın ailesinin yaşadığı ev yenilendi.
'Mercedes Kadir'in ailesinin yaşadığı ev yenilendi

Malatya'da gününü "araba" zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve 18 Nisan'da hayatını kaybeden "Mercedes Kadir" lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın ailesinin yaşadığı ev Büyükşehir Belediyesince yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a taziye ziyareti sırasında Mercedes Kadir'in ailesinin yaşadığı evle ilgili sorunlar aktarıldı.

Gürkan'ın talimatı doğrultusunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında, evin dış cephesi beton sıvayla kaplanarak boya çalışmaları tamamlandı, mevcut çatı yeniden elden geçirilerek sorunsuz bir hale getirildi.

Eski ahşap pencereler kaldırılıp yenileri ile değiştirilirken evin içinde de duvarlar beton sıva yapılarak baştan aşağı yeniden boyandı.

İç kapıları da yenilenen evin tavanında bulunan direkler ahşap plakalarla kaplanıp verniklenerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.

İlgili haber:

Mercedes Kadir kimdir?

mercedes-kadir2-002.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mezopotamya'nın en eski buğday tohumundan 560 ton rekolte bekleniyor16 Haziran 2020 Salı 12:42
  • Yıllara meydan okuyan ağaçlar tescillenerek koruma altına alındı16 Haziran 2020 Salı 11:50
  • Ankara-Niğde Otoyolu'nun yüzde 85'i tamamlandı16 Haziran 2020 Salı 11:50
  • Kuraklık nedeniyle her yıl 5,2 milyon hektar orman arazisi azalıyor16 Haziran 2020 Salı 11:36
  • Edirne'nin cazibe alanlarından lavanta tarlaları kontrollü ziyarete açıldı16 Haziran 2020 Salı 10:32
  • Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’un Habertürk’teki kıyafeti15 Haziran 2020 Pazartesi 14:40
  • Kendisini yakalamaya gelen polislere, 'Ayıp size' dedi14 Haziran 2020 Pazar 16:15
  • Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü14 Haziran 2020 Pazar 15:04
  • Müftülüklerde 1.328 çift dünyaevine girdi14 Haziran 2020 Pazar 13:54
  • 'Karaciğer dostu' enginarın zorlu hasadı başladı14 Haziran 2020 Pazar 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti